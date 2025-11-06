Abusi su minore, giovane del Baianese a processo: il Gip ammette il rito abbreviato condizionato

Si è tenuta questa mattina, dinanzi al Gup dott. Tringali del Tribunale di Avellino, l’udienza preliminare che vede imputato un venticinquenne del Baianese, accusato di violenza sessuale e atti sessuali con minore.

Secondo l’impianto accusatorio, i fatti risalirebbero a quando la presunta vittima, oggi maggiorenne, aveva appena tredici anni. La giovane è rappresentata in giudizio dall’avvocato Antonio Falconieri, che ha formalizzato la costituzione di parte civile, regolarmente ammessa dal giudice.

L’imputato, difeso dall’avvocato Liberato Saveriano, ha richiesto la definizione del procedimento con rito abbreviato condizionato, istanza accolta dal Gup.

Nel corso dell’udienza, il giudice ha disposto il rinvio all’11 dicembre per la nomina di un consulente tecnico d’ufficio, incaricato di accertare la capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento dei fatti.

Il procedimento proseguirà dunque nelle forme del rito abbreviato, che prevede una eventuale riduzione di pena in caso di condanna.