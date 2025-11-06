Maurizio Gasparri ad Avellino: incontro a Monteforte Irpino

È previsto per venerdì 7 novembre, alle 20:30, un incontro con il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, promosso dal Movimento Giovanile di Forza Italia della Provincia di Avellino.

L’appuntamento si svolgerà presso il ristorante “O’ Pagliarone” in via Campi 3 a Monteforte Irpino.

Alla serata prenderà parte anche il coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello. Il confronto sarà orientato al ruolo delle nuove generazioni all’interno del partito, ai percorsi di crescita e partecipazione e alle dinamiche politiche che coinvolgono il territorio provinciale.

Saranno presenti inoltre i quattro candidati irpini al Consiglio Regionale per Forza Italia, che illustreranno le linee programmatiche e le priorità della proposta politica rivolta all’Irpinia. La loro presenza evidenzia la volontà di consolidare una rappresentanza locale coesa e riconoscibile in vista della competizione elettorale.

L’incontro rientra nel percorso di organizzazione e coordinamento politico che accompagna la fase pre-elettorale e punta a rafforzare l’attività territoriale del movimento.