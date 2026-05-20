SIRIGNANO (AV) – FURTO DI RUOTE DA UN’AUTO IN SOSTA: 49ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI

I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di furto aggravato, un 49enne di Napoli.

È accaduto questa notte a Sirignano dove, a seguito di una segnalazione pervenuta al “112”, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti tempestivamente sorprendendo l’uomo mentre era intento ad asportare due ruote da un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via. Il soggetto è stato immediatamente bloccato e condotto in Caserma per gli adempimenti di rito.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito ai cittadini a segnalare con tempestività al “112” situazioni sospette o persone che si aggirano con atteggiamenti insoliti, evidenziando come la collaborazione della comunità rappresenti un fondamentale strumento di prevenzione e contrasto ai reati.