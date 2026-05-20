AVELLINO. Pianodardine e sviluppo industriale: confronto con lavoratori e sindacati su sicurezza, infrastrutture e vertenze aperte

Si è svolto nella giornata odierna un partecipato incontro promosso dalla lista Avellino Città Pubblica sul tema “Pianodardine e questioni industriali”, che ha visto la presenza del candidato sindaco del Campo Largo Nello Pizza, dei candidati Francesco Iandolo e Giuseppe Sessa, insieme ai segretari provinciali di FIOM CGIL, Giuseppe Morsa, e UILM UIL, Nino Altieri, oltre a numerosi delegati sindacali di aziende distribuite su tutto il territorio provinciale.

Al centro del confronto lo stato di salute delle aree industriali, con particolare riferimento alle criticità delle infrastrutture materiali e immateriali. È emersa con forza la questione della sicurezza: lavoratori e cittadini che quotidianamente transitano lungo la viabilità a servizio delle aree produttive sono esposti a rischi significativi, dovuti a condizioni spesso inadeguate delle strade e dei collegamenti. In questo quadro, è stata sottolineata anche la necessità di attivare corse di trasporto dedicate, calibrate sugli orari dei turni lavorativi, per consentire un accesso più sicuro ed efficiente alle principali fabbriche del territorio.

Ampio spazio è stato dedicato inoltre alle vertenze aperte, con la richiesta condivisa di ricostruire una filiera istituzionale solida e coordinata a supporto dei lavoratori e delle imprese. Tra i temi più urgenti, la crisi dell’automotive che coinvolge l’intero comparto, la crisi della Menarini, ma anche la tutela dei lavoratori della depurazione industriale (ex-Asidep) da garantire e tutelare nel prossimo bando in vista del project financing, temi che rappresentano nodi centrali per il futuro produttivo dell’intera provincia

Nel corso dell’incontro, Nello Pizza ha ribadito l’impegno a garantire un ascolto attivo e continuo nei confronti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di costruire un dialogo stabile e costruttivo. Un metodo necessario, soprattutto alla luce delle difficoltà generate negli ultimi anni da un clima di conflittualità che ha spesso impedito un confronto efficace. Pur riconoscendo i limiti delle competenze dirette del sindaco, Pizza ha evidenziato il ruolo strategico che l’amministrazione comunale può svolgere nel favorire relazioni e reti interistituzionali utili a contribuire alla soluzione delle criticità.

Da parte sua, Francesco Iandolo ha sottolineato la necessità di restituire alla città un ruolo di guida nello sviluppo industriale, rilanciando un rapporto stretto e strutturato tra istituzioni, lavoratori e imprese. Uno sviluppo che deve essere orientato anche alla sostenibilità ambientale, attraverso strumenti come il potenziamento delle reti di monitoraggio – sul modello delle esperienze già avviate dalla rete Aura – e il miglioramento complessivo delle infrastrutture a servizio di cittadini e lavoratori anche implementando corse a servizio dei lavoratori e incentivando il loro utilizzo.

L’incontro ha rappresentato un momento importante di confronto e ascolto, ponendo le basi per un percorso condiviso che metta al centro il lavoro, la sicurezza e il futuro industriale del territorio.