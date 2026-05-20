Baiano si prepara alla sua prima Infiorata: arte, fede e comunità per il Corpus Domini

Per la prima volta Baiano si vestirà di colori, fede e tradizione con “Infiorata da 0”, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco Baiano in occasione della festività del Corpus Domini, in programma domenica 7 giugno 2026.

Un evento nuovo, pensato per coinvolgere l’intera comunità in un momento di condivisione, partecipazione e creatività. Famiglie, bambini, associazioni, giovani e cittadini saranno protagonisti della realizzazione della prima Infiorata del paese, trasformando le strade in un grande tappeto artistico fatto di colori, simboli e devozione.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di creare qualcosa di speciale partendo proprio dalla collaborazione di tutti. Non servono esperienze particolari o competenze artistiche: basteranno entusiasmo, spirito di gruppo e voglia di stare insieme per dare vita ad una giornata destinata a rimanere nella memoria della comunità baianese.

Per la realizzazione dell’Infiorata, la Pro Loco invita chiunque voglia partecipare a donare materiali utili come riso, orzo, cereali, pastina, fondi di caffè e altri elementi naturali, preferibilmente scaduti o non più utilizzabili per il consumo, così da promuovere anche il recupero e il riutilizzo senza sprechi. Il materiale potrà essere consegnato direttamente presso la sede della Pro Loco Baiano.

I preparativi entreranno nel vivo già a partire dal pomeriggio di sabato 6 giugno, quando inizieranno i lavori di allestimento e composizione dell’Infiorata. Un’occasione per vivere insieme anche la fase della preparazione, condividendo idee, sorrisi e momenti di aggregazione.

L’iniziativa unirà arte, spiritualità e tradizione popolare, regalando a Baiano un evento capace di rafforzare il senso di appartenenza e valorizzare il significato autentico del Corpus Domini.

La comunità è pronta a colorarsi di entusiasmo per una prima edizione che promette emozioni e partecipazione.

Appuntamento a Baiano domenica 7 giugno per vivere insieme la magia della prima “Infiorata da 0”.