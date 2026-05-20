Stati Generali dell’Ambiente in Campania 2026, focus su sostenibilità ed economia circolare

NAPOLI – Presentata questa mattina a Palazzo Santa Lucia l’edizione 2026 degli “Stati Generali dell’Ambiente in Campania”, in programma il 28 e 29 maggio presso la Stazione Marittima di Napoli, nell’ambito del Green Med Expo & Symposium.

L’iniziativa rappresenterà un importante momento di confronto istituzionale e tecnico sui temi della sostenibilità ambientale, dell’economia circolare, della riduzione dei rifiuti e del paradigma “One Health”, con l’obiettivo di costruire una Campania sempre più attenta alla tutela del territorio e al benessere delle comunità.

Nel corso delle due giornate si alterneranno convegni, tavole rotonde e attività dedicate alle buone pratiche ambientali. Tra gli appuntamenti principali spicca il convegno “One Health: Ambiente, Salute e Territorio in Campania”, dedicato alle strategie integrate per migliorare qualità ambientale e salute pubblica.

Grande attenzione sarà rivolta anche al mondo della scuola con il progetto “Green 5.0 – La città che cambia”, pensato per coinvolgere gli studenti campani nei processi di sensibilizzazione e innovazione ambientale.

Spazio inoltre ai territori virtuosi con l’incontro “Campania sostenibile: territori, comunità e azioni per l’ambiente”, dedicato alle esperienze dei Comuni Plastic Free e alle iniziative messe in campo dalle amministrazioni locali per la tutela dell’ambiente.

Tra i momenti più attesi anche la tavola rotonda “Governare l’ambiente: il ruolo delle Regioni”, che vedrà il confronto tra istituzioni, esperti e amministratori sui modelli di gestione ambientale e sulle prospettive future delle politiche sostenibili.

A chiudere i lavori saranno l’assessora Claudia Pecoraro e il presidente Roberto Fico, che illustreranno obiettivi, strategie e prospettive della Regione Campania sui temi dell’ambiente, della salvaguardia del territorio e della qualità della vita nei prossimi anni.