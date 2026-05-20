Mugnano del Cardinale nell’Ottocento: venerdì 22 maggio il convegno dedicato alla storia e alle tradizioni del territorio

Un tuffo nella storia di Mugnano del Cardinale per riscoprire tradizioni, personaggi e radici culturali del territorio. È questo l’obiettivo del convegno dal titolo “Mugnano del Cardinale nell’Ottocento”, promosso dall’associazione culturale “A. Manzoni” di San Pietro a Cesarano.

L’appuntamento è fissato per venerdì 22 maggio 2026 alle ore 18:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Mugnano del Cardinale, dove studiosi, relatori e appassionati si confronteranno su uno dei periodi storici più significativi per la comunità mugnanese.

L’iniziativa punta a valorizzare la memoria storica locale attraverso racconti, testimonianze e approfondimenti dedicati alla vita sociale, culturale e civile del paese nell’Ottocento, con particolare attenzione ai protagonisti che hanno segnato quel periodo.

A coordinare l’incontro sarà il professor Lup Stefano. Previsti i saluti istituzionali del sindaco Alessandro Napolitano e della dirigente scolastica prof.ssa Luigia Conte.

Nel corso della serata interverranno il professor Giovanni Colucci, il dottor Carmine Ferrara e il dottor Matteo Vasta, mentre le relazioni saranno affidate al preside professor Vincenzo Amirati e al professor Francesco Barra.

L’evento rappresenta anche un’occasione importante per avvicinare le nuove generazioni alla storia del territorio, custodendo e tramandando il patrimonio culturale e identitario di Mugnano del Cardinale.

Al termine del convegno è previsto un momento conviviale con un drink offerto dalla Farmacia Vasta.