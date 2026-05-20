AVELLINO. Nargi: “Pizza ha una visione distorta della realtà. I fatti raccontano una storia diversa: chi si sottrae ai confronti non può rivendicare il lavoro degli altri”

La candidata sindaca di Avellino in Comune replica alle dichiarazioni rilasciate dal candidato del centrosinistra dopo l’annullamento di tutti i confronti pubblici. “Le date di pubblicazione sui nostri canali sono lì a certificare cosa è venuto prima e cosa è venuto dopo”

Le dichiarazioni rilasciate ieri, all’emittente Itv, da Nello Pizza meritano una risposta puntuale, non polemica. Solo perché i fatti vengano ristabiliti per gli avellinesi che dovranno scegliere tra cinque giorni.

Sui confronti. Il candidato Pizza dice di aver deciso di non fare più confronti perché non gli sarebbe piaciuta la reazione degli altri. La verità è un’altra, ed è documentata: il giorno 18 maggio, mattina della registrazione, Pizza ha disertato il confronto Rai, ultimo organizzato dalla televisione di Stato sui programmi, adducendo non meglio precisati “motivi di lavoro”. Ieri, su Telenostra, era previsto un confronto a tre. Pizza ha comunicato la sua assenza, e dopo una serie di mediazioni con la testata il format è stato prima ridotto a un confronto a due e poi smantellato fino a diventare tre interviste singole separate. La mia denuncia pubblica è arrivata dopo che si era consumato questo doppio rifiuto, non prima. Pizza inverte cause ed effetti, e lo fa in modo evidente. A Telenostra si aggiungono anche Itv e Radio Notte, dove il candidato del centrosinistra ha rinunciato ai confronti previsti.

Sulla paternità delle idee. Il candidato Pizza sostiene oggi di aver “contaminato” i programmi degli altri candidati. È una ricostruzione che non regge alla prova dei fatti.

Il programma di Avellino in Comune è iniziato a essere costruito mesi prima che Nello Pizza fosse anche solo nominato come possibile candidato del centrosinistra, in una fase in cui il suo stesso partito non aveva ancora deciso il proprio nome. È un programma articolato in sei assi: Trasparenza, Servizi, Sicurezza, Visione, Cultura e Turismo, Economia e Commercio. È il programma più ricco e articolato tra quelli depositati in campagna elettorale, e si può verificare leggendolo.

Aggiungiamo un’osservazione che le date documentano. Avellino in Comune ha aperto la propria campagna elettorale al Viva Hotel. Una settimana dopo, Pizza ha aperto la propria campagna elettorale nello stesso luogo, con la stessa formula. Avellino in Comune ha lanciato il tour nei quartieri come metodo strutturato di ascolto della città. Pizza ha annunciato il proprio tour nei quartieri solo il 17 maggio, due giorni fa, programmandolo per gli ultimi tre giorni di campagna elettorale. Le date di pubblicazione sui nostri canali e sui suoi sono pubbliche e immutabili. Non c’è nulla da credere. Basta verificare.

“Pizza ha una visione distorta della realtà, fantasiosa e fuori tempo”, dichiara Laura Nargi, candidata sindaca di Avellino in Comune. “Le idee non si rivendicano sui giornali, si dimostrano nei confronti pubblici. Chi sceglie di sottrarsi al dibattito sulla città, e poi accusa gli altri di averlo fatto reagire male, racconta una storia che i fatti non confermano”.

“Auspico che negli ultimi giorni che ci separano dal voto si torni a parlare di programmi, di proposte concrete, di idee verificabili. Avellino merita una campagna elettorale seria fino all’ultimo minuto. E gli avellinesi meritano candidati che si misurino davanti a loro, non davanti allo specchio”.