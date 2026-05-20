Napoli Centrale: quattro soggetti arrestati dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari di controllo presso la stazione di “Napoli Centrale” e nella piazza antistante.

In particolare, nei giorni scorsi, nell’ambito del servizio “Stazioni Sicure”, la Polizia di Stato ha tratto in arresto quattro soggetti, di cui due per furto aggravato, uno per lesioni aggravate e uno per tentato furto.

Nello specifico, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, il 12 maggio scorso, hanno tratto in arresto un soggetto per furto aggravato. L’uomo, approfittando di un momento di distrazione di una giovane ragazza, che era in procinto di partire in gita scolastica, si era avvicinato sottraendole il cellulare. In quel momento un vigilante, accortosi dell’accaduto, era riuscito a bloccare il predetto chiedendo l’intervento della Polizia di Stato; gli agenti Polfer, giunti prontamente sul posto, lo hanno bloccato e tratto in arresto.

Lo scorso 14 maggio, in un esercizio commerciale in Piazza Garibaldi, è stato arrestato un uomo intento ad impadronirsi di alcuni prodotti cosmetici dopo aver danneggiato i dispositivi antitaccheggio; nonostante l’attivazione dei sensori acustici l’uomo, in procinto di fuggire, è stato fermato dall’addetto ai servizi di security del negozio e tratto in arresto per furto aggravato dagli agenti Polfer immediatamente intervenuti. Dai successivi accertamenti lo stesso è risultato irregolare sul territorio nazionale.

Ancora, nel pomeriggio di sabato 16 maggio, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Campania, impegnata nell’operazione “Stazioni Sicure”, nel transitare nell’area antistante la stazione di Piazza Garibaldi, ha notato un uomo che si stava dando a precipitosa fuga. Dopo un breve inseguimento la persona è stata bloccata e, nella circostanza, gli agenti della Polfer, giunti in ausilio, hanno arrestato l’uomo riconoscendolo quale autore di un accoltellamento ai danni di una donna che, poco prima, aveva tentato di sedare una lite tra lo stesso uomo ed un terzo; la vittima è stata successivamente medicata al pronto soccorso, mentre l’aggressore è stato arrestato per lesioni aggravate.

Infine, domenica mattina è stato arrestato un soggetto colto in flagranza di reato per tentato furto aggravato. In particolare, gli agenti della Polizia Ferroviaria, nel transitare all’interno dello scalo partenopeo, hanno notato il predetto che si stava aggirando con fare circospetto tra i tavoli di un ristorante col chiaro intento di sottrarre il bagaglio ad un viaggiatore che, in quei frangenti, era distratto. I poliziotti, avendo assistito alla scena, lo hanno immediatamente bloccato.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.