Altavilla Irpina (AV)- I “Lupi On The Road” omaggiano San Bernardino

In occasione delle celebrazioni dedicate a San Bernardino da Siena, patrono di Altavilla Irpina, si è svolta martedì 19 maggio la tradizionale benedizione dei veicoli, appuntamento che ogni anno accompagna la vigilia della ricorrenza del Santo, celebrata il 20 maggio.

La carovana è partita dalla località Ponte dei Santi, luogo legato alla tradizione del passaggio nel territorio di Altavilla di San Bernardino da Siena e San Giacomo della Marca nel Quattrocento. Da lì il corteo di auto e motocicli ha attraversato le strade del paese, rinnovando una delle consuetudini più sentite dalla comunità altavillese.

A caratterizzare l’edizione di quest’anno è stata anche la partecipazione dei bikers del Motoclub “Lupi On The Road”, che hanno preso parte all’iniziativa insieme a cittadini e fedeli, aggiungendo un elemento di forte impatto alla manifestazione religiosa.

La benedizione dei veicoli rappresenta uno dei momenti simbolici delle celebrazioni, capace di unire devozione popolare, tradizione locale e partecipazione collettiva. (Andrea Squittieri)