Baiano, iniziano a muoversi i primi nomi in vista delle comunali 2027: Toni Napolitano pronto a dare il suo contributo

A Baiano il clima politico inizia lentamente ad accendersi in vista delle prossime elezioni comunali del 2027. Tra confronti, idee e prime indiscrezioni, emergono già i nomi di cittadini intenzionati a dare il proprio contributo per il futuro del paese.

Tra questi c’è anche Toni Napolitano, giovane baianese da sempre impegnato nel sociale e nelle attività associative del territorio. Napolitano, infatti, nel corso degli anni ha collaborato con diverse realtà locali, tra cui la Protezione Civile e iniziative legate al mondo associativo di Baiano.

Nel parlare del suo possibile impegno per il paese, Tony Napolitano ha dichiarato: “Sono stato sempre attivo nel sociale, con la Protezione Civile e nelle attività di Baiano. Nel 2021 ho dovuto fare una scelta perché mi sono trasferito a Serino, ma la mia famiglia è sempre rimasta qui e ho continuato a seguire il paese. Voglio dare supporto a Baiano e contribuire a migliorare ciò che negli anni non è stato fatto. Tante promesse delle vecchie amministrazioni sono rimaste tali e spesso abbiamo visto programmi copiati senza risultati concreti. Credo che serva qualcosa di nuovo e più vicino ai cittadini.”

Napolitano, inoltre, non ha mai nascosto la sua vicinanza al sindaco Enrico Montanaro, definendosi un suo grande amico e sostenitore del progetto politico di “Baiano Civica”.

A un ann0 dalle elezioni amministrative, dunque, iniziano già a delinearsi le prime disponibilità e le prime figure intenzionate a partecipare attivamente alla vita politica locale, con l’obiettivo dichiarato di contribuire alla crescita e al miglioramento di Baiano.