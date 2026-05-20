“Gocce d’amore per sostenere la vita”, successo per la presentazione della Fondazione Anlu: raccolti a favore dell’Airc 7000 euro per la ricerca contro il cancro

Grande partecipazione di pubblico e risultati concreti con la donazione di circa 7000 euro a favore dell’AIRC per la ricerca contro il cancro per “Gocce d’amore per sostenere la vita”, l’evento di presentazione della Fondazione ANLU presieduta da Mariateresa Lanza e promosso presso il Museo Campano di Capua.

L’iniziativa ha registrato la partecipazione di circa 400 persone che hanno gremito la suggestiva Sala delle Madri del Museo in un’atmosfera di grande bellezza e convivialità, confermando il forte interesse del territorio verso il tema prevenzione e salute e che, con donazioni spontanee, hanno raccolto circa 7000 euro che saranno destinati alla ricerca oncologica.

Il cuore dell’evento è stato il panel dedicato alla prevenzione, con particolare attenzione all’importanza dei test genetici, alla dieta mediterranea e all’adozione di corretti stili di vita. Un confronto ricco di spunti che ha coinvolto professionisti ed esperti impegnati nella divulgazione scientifica e nella sensibilizzazione pubblica come, fra gli altri, Carmine Antropoli, direttore UOC di Chirurgia generale ad alta specializzazione gastroenterologica e del Dipartimento di chirurgia generale e salute della donna, AORN Cardarelli di Napoli; Marina Tarsitano, dirigente biologo presso l’UOC di Genetica medica, AORN Cardarelli di Napoli; Vito Amendolara, Presidente Osservatorio Dieta Mediterranea; Adolfo Scuotto, consulente Marketing e Imprenditore; Roberta Buccino Grimaldi, Presidente AIRC Campania. Particolarmente significativo l’interesse suscitato dal tema test genetici: numerosi partecipanti hanno infatti contattato nei giorni successivi all’evento la presidente della Fondazione ANLU Mariateresa Lanza per ricevere ulteriori informazioni e approfondimenti sull’argomento. Un segnale importante che testimonia quanto la consapevolezza e l’informazione siano strumenti fondamentali nella prevenzione.

“Il risultato ottenuto è stato estremamente soddisfacente – spiegano i vertici della Fondazione ANLU – non solo per la generosità dimostrata nei confronti della ricerca, ma anche per la grande attenzione mostrata verso temi che riguardano la salute e il benessere collettivo. L’unione delle nostre voci potrà dare vita a un messaggio forte, autentico e capace di arrivare lontano”.

La Fondazione ANLU ha già annunciato la volontà di proseguire nel percorso di divulgazione e sensibilizzazione attraverso nuovi appuntamenti dedicati alla prevenzione e alla solidarietà. Ogni anno, inoltre, verrà organizzato un evento specificamente destinato alla raccolta fondi per AIRC.

Tra i prossimi obiettivi del 2026 figurano un’iniziativa benefica destinata a sostenere un ospedale campano impegnato nella cura dei bambini malati di cancro e un evento previsto a novembre a Napoli sul tema della violenza sulle donne. Il 2027 sarà invece interamente dedicato alla divulgazione sui temi della prevenzione, del corretto stile di vita e dell’educazione alimentare, con particolare attenzione all’affettività e all’inclusione sociale. Un percorso che partirà dalle scuole, con l’obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni e promuovere una cultura della salute e del rispetto sempre più diffusa.

Dopo il panel, sono state realizzate più di 30 interviste per evidenziare l’importanza della prevenzione. Hanno completato la serata momenti conviviali con food & wine e musica, pensati per trasformare la condivisione e la solidarietà in un messaggio di vita, speranza e comunità.

La Fondazione ANLU è stata istituita dalla presidente Mariateresa Lanza ed è dedicata alla memoria di sua madre Annalisa, che per quasi trent’anni ha affiancato con dedizione l’AIRC nella raccolta fondi per la ricerca. Nasce con l’obiettivo di promuovere le attività di prevenzione, ricerca oncologica e genetica, inclusione sociale e lotta alla violenza sulle donne; sostenere concretamente le persone che si trovano in condizioni di bisogno, e operare a supporto di enti, associazioni e individui che si dedicano alla cura e all’assistenza dei più fragili. Sarà possibile sostenere la Fondazione ANLU anche attraverso l’opzione del 5 per 1000 (per info: www.fondazioneanlu.it).

Dopo il panel, sono state realizzate più di 30 interviste per evidenziare l’importanza della prevenzione. Hanno completato la serata momenti conviviali con food & wine e musica, pensati per trasformare la condivisione e la solidarietà in un messaggio di vita, speranza e comunità.