Salerno, albero crolla su un’auto: rabbia e timori per la sicurezza urbana

SALERNO — Una tranquilla notte nel cuore della città si è trasformata in una mattina di paura e indignazione. In piazza Matteo Luciani, a pochi passi dal Teatro Verdi, un albero è crollato su un’auto parcheggiata, distruggendola. Nessuno, fortunatamente, si trovava nei paraggi al momento dell’incidente, evitando così conseguenze ben più gravi.

Il crollo è avvenuto nonostante le condizioni meteo fossero stabili. Un dettaglio che ha alimentato la rabbia dei cittadini, molti dei quali hanno segnalato da tempo lo stato precario di numerose alberature urbane. Sui social si sono moltiplicati i commenti, con richieste di maggiore vigilanza e interventi di prevenzione.

L’episodio è arrivato proprio nel giorno in cui l’amministrazione comunale presentava il nuovo piano biennale di manutenzione del verde. Il sindaco Vincenzo Napoli ha annunciato un investimento di 500 mila euro per i prossimi 24 mesi, con l’obiettivo di garantire una gestione più sistematica delle alberature: potature, cure endoterapiche e monitoraggi regolari.

“Si tratta di un patrimonio vasto e complesso, segnato dall’età delle piante e dai cambiamenti climatici”, ha spiegato il primo cittadino, sottolineando che i primi interventi saranno effettuati sugli alberi collocati in cortili e aree scolastiche.

Per ora resta la scena di una vettura sfondata e il sollievo per una tragedia mancata. Ma l’incidente ha reso tangibile un timore diffuso: in una città che punta a valorizzare il proprio patrimonio ambientale, la sicurezza quotidiana non può più essere data per scontata.