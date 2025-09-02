Irpinia, nuova chiusura notturna dell’acqua: 13 comuni senz’acqua tra il 2 e il 3 settembre

AVELLINO – Emergenza idrica ancora al centro dell’attenzione. L’Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, a causa della persistente diminuzione dell’apporto dai gruppi sorgentizi, sarà necessaria una nuova sospensione notturna dell’erogazione idrica in diversi comuni della provincia.

Il provvedimento scatterà alle 22:00 di oggi, martedì 2 settembre, e durerà fino alle 6:00 di domani, mercoledì 3 settembre.

I comuni interessati

La chiusura riguarderà i centri di:

Mugnano del Cardinale, San Michele Rurale, Cesinali, Summonte, Sirignano, Quadrelle (serbatoio Alto), Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Montefredane (frazione Arcella), Altavilla (Gemelli), Santa Paolina, Montefusco.

Possibili disagi e torbidità

Gli orari indicati si riferiscono alla chiusura e riapertura delle condotte principali. Per le singole utenze, i disagi potrebbero protrarsi oltre l’orario previsto, in base ai tempi di riempimento delle reti. L’azienda avverte inoltre che, data la grave carenza idrica, l’interruzione potrebbe iniziare anche prima delle 22:00.

Alla ripresa del flusso idrico non si escludono episodi temporanei di torbidità dell’acqua. Fenomeni, spiegano i tecnici, di breve durata che non compromettono la potabilità. Si raccomanda comunque agli utenti di lasciar scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti fino alla completa scomparsa dei residui.

Informazioni e contatti

Alto Calore ricorda che eventuali aggiornamenti saranno comunicati tramite il sito ufficiale www.altocalore.it e i canali social. Per casi urgenti e improrogabili resta attivo il numero verde 800.954.430.

La nuova chiusura notturna conferma le difficoltà legate alla crisi idrica che da mesi interessa l’Irpinia, imponendo una gestione sempre più attenta delle risorse disponibili.