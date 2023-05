POTENZIAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO DELL’ASL, APPROVATO IL FINANZIAMENTO DI 4 MILIONI DI EURO

Via libera della Regione Campania al finanziamento da circa 4 milioni di euro per il potenziamento del parco tecnologico delle apparecchiature. Con decreto dirigenziale n. 273 del 18/5/23 è stato ammesso a finanziamento l’intervento POR Campania FESR 2014-2020 – Asse 1 – Obiettivo specifico 1.6.1. – Ammodernamento e potenziamento del parco tecnologico delle apparecchiature ASL Avellino da destinare ad attività sanitarie correlate e conseguenti agli effetti dell’emergenza epidemiologica sullo stato di salute generale della popolazione.

Il progetto dell’ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, mira a rafforzare la capacità di risposta in termini di salute, soprattutto in relazione alla crisi provocata dall’epidemia di Covid-19.

L’intervento, per un importo di 3.989.400 euro, ha come obiettivo l’avvio di attività di follow-up sugli utenti al fine di ottenere una mappatura dello stato generale di salute della popolazione di riferimento in relazione all’incremento post crisi epidemiologica da Covid-19 di patologie respiratorie, cardiovascolari, neurologiche, gastrointestinali, sensoriali e psicologiche. Inoltre il progetto mira a garantire:

– tempi di risposta più immediati alle attività territoriali di prevenzione e screening, inevitabilmente influenzati dai ritardi dovuti all’emergenza epidemiologica stessa, con la riduzione delle liste d’attesa;

– percorsi diagnostici e di trattamento sanitario differenziati;

– tempi e modalità di intervento congrui con le necessità dei pazienti in stato generale critico;

– l’assistenza sanitaria integrata a domicilio del paziente, minimizzando in tal modo ricoveri ospedalieri non appropriati.