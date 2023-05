OSPITI IN VISITA AI CORSI SERALI DELL’ISTITUTO SUPERIORE “LEONE-NOBILE” – NOLA

Nel pomeriggio del 18 maggio i corsi serali dell’Istituto Superiore “Leone-Nobile” di Nola si sono aperti alla visita di altri studenti-lavoratori, iscritti e provenienti in visita d’istruzione dal C.I.P.I.A. di Palma Campania.

Attraverso un percorso di visita ai laboratori utilizzati dagli iscritti alle classi III, IV e V per l’indirizzo di Manutenzione Meccaniche ed Elettriche, nonché per l’indirizzo di Tessile Sartoriale per la Moda e l’Abbigliamento, hanno potuto osservare in prima persona i percorsi formativi e la relazione educativa fra docenti e discenti.

Hanno avuto modo di poter apprezzare degli abiti realizzati ed in mostra su dei manichini esposti nell’atrio centrale e dei manufatti prodotti dai laboratori meccanici.

Con la guida dei proff. Pulcrano e Meo del C.I.P.I.A. di Palma Campania e con l’accompagnamento del responsabile dei corsi serali prof. Ascolese Francesco, gli “ospiti” hanno potuto ricevere anche il benvenuto ed il saluto del dirigente scolastico prof. Vincenzo Serpico ed hanno ottenuto brochure e dépliant sull’intero ventaglio formativo dell’Istituto Nolano.