Pietrastornina si prepara per una Giornata di Solidarietà e Cultura con i Vigili del Fuoco

E’ tutto pronto a Pietrastornina per l’iniziativa del Comando dei Vigili del fuoco di Avellino e del Circolo Socio Culturale Petra Strumilia in collaborazione con l’Associazione Nazionale del Corpo Sezione di Avellino e con l’associazione Donatori Nati che si terrà a Pietrastornina in Piazza V. Veneto il 23 agosto a partire delle ore 8.30 con una raccolta straordinaria di sangue “Estate di solidarietà – dona il sangue anche in vacanza”.

Per poi proseguire dalle ore 9,00 alle ore 12,00 sul P.le S. Iermano, nel segno della promozione dei principi di cultura, prevenzione e sicurezza tra i cittadini, con “Pompieropoli” il percorso ludico formativo per i piccoli che saranno “Pompieri per un giorno”.

Si prosegue alle ore 10,00 presso la sala Consiliare Rizzo del Municipio di Pietrastornina con l’apertura della Mostra Storica “I Pompieri di Avellino” che riunisce foto, attrezzature, mezzi e documenti che testimoniano la storia del 9° Corpo Civici Pompieri di Avellino fin dalla sua istituzione. Memoria e Storia si intrecciano con l’ entusiasmo e lo spirito di squadra che caratterizzano i caschi rossi alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del Comandante dei Vigili del Fuoco della Campania Emanuele Franculli, del Comandate dei Vigili del Fuoco di Avellino Mario Bellizzi e delle autorità civili, militari e religiose.

La giornata si conclude alle ore 20.30 all’ ombra della Guglia, sull’antica coorte antistante la Chiesa Madre, nel P.le S. Iermano, col concerto della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco diretta Maestro-Direttore Donato Di Martile. Durante la serata ci sarà anche la partecipazione straordinaria del tenore Francesco Grollo.

Conduttrice della serata sarà la giornalista professionista Titti Festa.

L’iniziativa vede il patrocinio del Comune dell’ Ente Provincia di Avellino, del comune di Pietrastornina dell’Aci e gode del sostegno di diversi sostenitori.