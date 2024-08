36ª Sagra della Frutta Secca a Casola di Domicella: Tradizione e Gusto dal 30 Agosto al 1 Settembre 2024

La tradizione culinaria irpina si prepara a vivere un altro evento imperdibile con la 36ª edizione della “Sagra della Frutta Secca”, che si terrà dal 30 agosto al 1 settembre 2024 a Casola di Domicella, in provincia di Avellino. Questo appuntamento annuale è diventato un punto di riferimento per chi ama gustare i sapori autentici e le ricette della tradizione locale, in un’atmosfera di festa e convivialità.

Un Programma Ricco di Sapori e Divertimento

Durante i tre giorni della sagra, i visitatori potranno deliziare il palato con una vasta selezione di specialità tipiche. Tra i piatti protagonisti troveremo gli spaghetti “Chè Nocell'”, il panino con salsiccia e friarielli, la trippa al sugo, i panzarotti della tradizione, le bruschette con prodotti tipici, e le polpette della nonna. Non mancheranno le opzioni di pizza, crepes alla nocciola, dolci alla frutta secca, il tutto accompagnato da vino locale e birra alla spina.

Per garantire un’esperienza inclusiva, sarà disponibile anche un panino speciale per celiaci, dimostrando attenzione alle esigenze di tutti i partecipanti.

Non Solo Cibo: Musica e Divertimento per Tutti

Oltre alle prelibatezze gastronomiche, la sagra offrirà un’area dedicata ai bambini, con giochi e attività pensate per i più piccoli, mentre la musica dal vivo contribuirà a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Un Evento da Non Perdere

La Sagra della Frutta Secca rappresenta un’occasione unica per immergersi nella cultura e nelle tradizioni locali, in un borgo che sa accogliere i suoi ospiti con calore e ospitalità. Non perdere l’opportunità di vivere questa esperienza autentica: “Non fartelo raccontare!”

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori ai numeri indicati nella locandina o seguire gli aggiornamenti sulle pagine social dedicate all’evento.