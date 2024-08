Lumina in Castro: Al Castello Lancellotti rivive la Magia del Medioevo

Dal 23 al 25 agosto 2024, il suggestivo Castello Lancellotti di Lauro (AV) ospiterà la XVIII edizione di “Lumina in Castro,” un evento attesissimo che trasporterà i visitatori in un viaggio nel tempo, rievocando l’affascinante atmosfera del Medioevo.

Organizzata dall’Associazione Culturale e Ricreativa Pro Lauro, con il patrocinio del Comune di Lauro, questa manifestazione è ormai diventata un appuntamento fisso per gli amanti della storia, della cultura e delle tradizioni locali. Il programma, ricco e variegato, prevede cortei storici, giochi medievali e spettacoli che animeranno le serate, offrendo un’esperienza unica a tutti i partecipanti.

Un punto forte dell’evento sarà la rievocazione storica itinerante, curata dal gruppo “Il Demiurgo,” che permetterà ai visitatori di immergersi nelle vicende e nelle leggende che hanno segnato la storia del castello e del territorio circostante. Per accedere a questa parte dell’evento, sarà richiesto un biglietto d’ingresso di 5 euro, mentre l’accesso al primo cortile sarà gratuito, con ingressi regolati a orari prestabiliti.

Oltre alle attività storiche, “Lumina in Castro” offrirà anche un’esperienza gastronomica di qualità, con proposte culinarie curate dal Club Nautico della Vela e dal Bar & Bistrot La Farmacia, che delizieranno i palati dei visitatori con piatti ispirati alla tradizione.

Questa edizione di “Lumina in Castro” promette di essere un evento indimenticabile, capace di coniugare storia, cultura, spettacolo e gastronomia, in un contesto scenografico unico come quello del Castello Lancellotti. Un’occasione imperdibile per chi desidera rivivere il fascino del passato e scoprire le bellezze del territorio di Lauro.