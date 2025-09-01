Per un tavolo comune a favore dell’inclusione dei disabili ad Avella

Il nostro territorio da tempo ” prova ” a programmare progetti stabili a favore dei disabili del territorio, provando a rispondere ai bisogni del disabile e non più alla sensibilizzazione sul tema dei diritti, e anche grazie al contributo, abbiamo portato avanti per un paio di anni. È noto che risiedono ad Avella disabili giovani e adulti, che non devono essere considerati fuori dal giro delle iniziative pubbliche, che riguardano l’aggregazione sociale, l’inclusione e l’integrazione nella scuola, il percorso agevolato nel mondo del lavoro, la costante stimolazione delle proprie autonomie e così via.

Invito a promuovere un tavolo comune, ponendo a confronto le varie entità che nel territorio si occupano di ” mettere insieme le persone ” nel tentativo di risolvere problemi della vita quotidiana.

Alessandro, Francesco ed altri nel corso di mesi hanno bisogno di punti di riferimento e non possono essere rappresentati dai soli nuclei familiari di appartenenza. Bisogna ” ideare” percorsi di:

-terapia occupazionale;

-rinforzo e sviluppo delle autonomie personali;

-interazione con il territorio fisico;

-altro.

All’uopo, ritengo che sia utile chiamare alla collaborazione ( ad esempio ) chi rappresenta i giovani del servizio civile, chi rappresenta il M.A.S.C.I.,i responsabili scout giovani, le associazioni di ambito e ( non ultima ) rappresentanti della Amministrazione comunale.

Vincenzo Serpico