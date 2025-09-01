Tufo (AV) – Dal 5 al 7 settembre torna il Tufo Greco Festival.

Dal 5 al 7 settembre torna il Tufo Greco Festival, giunto alla sua 39ª edizione, manifestazione interamente dedicata al Greco di Tufo DOCG e al territorio che lo produce. Per tre giorni le vie del borgo di Tufo saranno animate da degustazioni guidate curate dalle cantine locali, stand gastronomici con piatti tipici della tradizione irpina, spettacoli musicali e momenti di intrattenimento aperti a tutti.

Il festival proporrà anche incontri di approfondimento, masterclass e talk condotti da esperti e operatori del settore, con l’obiettivo di raccontare il vino e la sua storia legata al territorio. Un ruolo centrale sarà riservato al Consorzio Terre di Tufo, che insieme alle aziende vitivinicole del posto offrirà ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino le caratteristiche del Greco di Tufo, vino apprezzato a livello internazionale per la sua mineralità e per il legame con i suoli di origine vulcanica.

Alla riuscita della manifestazione collaborano l’Amministrazione Comunale, il Consorzio Terre di Tufo, Slow Food, Sommelier Avellino e ONAV. Un lavoro di squadra che consolida il festival come uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi della Campania, capace di attrarre ogni anno visitatori e appassionati da tutta la regione e da fuori provincia.

(Andrea Squittieri)