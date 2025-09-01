Ad Altavilla Irpina gli “Artisti di Strada per Babbaalrum”: una serata di solidarietà e allegria

Il cuore di Altavilla Irpina batte forte per la solidarietà. Il prossimo 19 settembre, alle ore 21:00, la splendida cornice della Collegiata dell’Assunta ospiterà l’evento “Artisti di Strada per Babbaalrum”, una serata unica che unisce spettacolo, divertimento e beneficenza.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Babbaalrum No Profit, nasce con l’obiettivo di sostenere una famiglia altavillese in difficoltà. Un’iniziativa che dimostra come la cultura e l’arte possano diventare strumenti potenti di vicinanza e aiuto concreto.

Sul palco si alterneranno alcuni tra i più amati artisti di strada, pronti a regalare sorrisi e momenti di pura magia:

• Giulia Trampoliera e Fabiola Trampoliera, con la loro leggerezza ed eleganza sospesa.

• La Baracca dei Buffoni, sinonimo di colore, musica e teatro coinvolgente.

• Domenico Morks, artista del fuoco e dell’emozione visiva.

• Lino’s Street Circus, con numeri di circo e spettacolo dal ritmo travolgente.

• Michele Uomorchestra, capace di incantare con la sua straordinaria abilità da “one man band”.

Una vera e propria festa di colori, musica e performance che trasformerà la piazza in un palcoscenico a cielo aperto.

L’invito è rivolto a tutti: partecipare significa non solo vivere una serata indimenticabile, ma anche contribuire a una causa importante. Perché, come recita il motto dell’associazione, “La solidarietà fa bene al cuore”.

Appuntamento: 19 settembre, ore 21:00 – Collegiata dell’Assunta, Altavilla Irpina (AV).