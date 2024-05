“O’ Mbriacone al Giro d’Italia: Una Celebrazione Unica di Cultura e Sport a Saviano

Ad applaudire gli atleti e salutare la carovana del Giro d’Italia ieri a Rotonda Diaz, arrivo della 9^ tappa Avezzano Napoli, c’era un “tifoso” particolare: o’ mbriacone, la maschera che ha rappresentato il Carnevale di Saviano in sella alla sua bici gigante. Non si stancato di applaudire o’ mbriacone che sui piatti attaccati alle mani recava il logo della Città Metropolitana e quello del Comune di Saviano “città del carnevale”. Una festa straordinaria, una strepitosa giornata di sport che ha visto la partecipazione di migliaia e migliaia di cittadini, appassionati, ciclisti e turisti che hanno ammirato e fotografato la bici, opera dell’artista Antonio Panico. “Abbiamo vissuto ieri come comunità savianese un momento esaltante con la esposizione in prossimità del traguardo di tappa del Giro d’Italia della nostra maschera per una divulgazione ancora più incisiva del nostro Carnevale – dice il Sindaco di Saviano Vincenzo Simonelli – un plauso alla amministrazione che presiedo per l’impegno profuso, agli organi deputati per aver concesso in tempi celeri il placet e a quanti, con sforzo enorme, si sono occupati del trasporto della macchina. L’amore per la nostra terra non ha confini e ci porta ad un impegno sempre maggiore per la migliore valorizzazione della nostra terra”. Il resto lo ha fatto la regia delle riprese di Rai2 del Giro d’Italia con le straordinarie inquadrature della maschera.