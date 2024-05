AVELLINO. Evento conclusivo del progetto “Conoscere per decidere. Scuola politica”, con la partecipazione dell’On. Rosy Bindi

Venerdì 17 maggio 2024 , alle ore 15.30, in Avellino presso l’Auditorium del Polo Giovani, alla via Morelli e Silvati n. 16, avrà luogo l’evento finale del progetto “Conoscere per decidere. Scuola politica”, dell’Ufficio della Pastorale per la Scuola e l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) della Diocesi di Avellino.

A conclusione del percorso della Scuola Politica, i giovani delle Scuole Superiori di Avellino, che hanno partecipato al progetto, presenteranno i lavori elaborati in relazione ai temi affrontati durante gli incontri seminariali: “I decreti delegati” (Dott.ssa Erika Picariello, Dirigente scolastico); “Gli organi territoriali” (Dott. Marco Iasevoli, Giornalista di Avvenire; “Regione e Autonomia differenziata” (Ing. Mario Casillo, Consigliere Regionale); “Il Parlamento” (Prof. Umberto Ronga, Docente di Diritto Costituzionale); “L’Europa” (Prof.ssa Anna Iermano, Docente di Diritto Internazionale).

Gli studenti avranno modo di confrontarsi con l’Onorevole Rosy Bindi sul tema: “Ho scoperto che il tuo problema è uguale al mio. Uscirne insieme è politica, uscirne da soli è avarizia” (Don Milani).

L’evento si pone a chiusura del progetto “Conoscere per decidere. Scuola politica”, nato dalla consapevolezza che non può darsi vera partecipazione dei giovani alla vita politica senza che ognuno di essi abbia strutturato adeguate conoscenze storico-giuridiche e una sufficiente consapevolezza della realtà socio-ambientale di riferimento. Gli incontri di carattere seminariale per l’anno scolastico 2023/24 hanno avuto quali destinatari studenti e studentesse del triennio delle Scuole Secondarie di secondo grado, con l’obiettivo di incrementare negli studenti la conoscenza delle Istituzioni pubbliche locali e nazionali e delle reciproche competenze, e di sensibilizzare i giovani all’impegno politico.