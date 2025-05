Notte di interventi per i Vigili del Fuoco di Avellino: incidente a Valle Ufita e esplosione ATM a Monteverde

Tra la serata del 25 e la notte del 26 maggio, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono stati impegnati in diversi interventi sul territorio provinciale.

In particolare, alle ore 22:00 del 25 maggio, su richiesta del 118, la Sala Operativa di via Zigarelli ha disposto l’invio delle squadre dei distaccamenti di Bisaccia e Grottaminarda per un incidente stradale verificatosi sulla Strada Provinciale 281, in località Valle Ufita, all’altezza del bivio per Guardia dei Lombardi. L’incidente ha riguardato un’autovettura ribaltata, con una persona all’interno. L’uomo, un 34enne residente a Guardia dei Lombardi, è stato estratto dai Vigili del Fuoco e affidato alle cure del personale del 118 di Vallata, che ha disposto il suo trasferimento presso l’Ospedale “Moscati” di Avellino. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Vallata. L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza della sede stradale.

Il secondo intervento è avvenuto intorno alle ore 04:30 del 26 maggio, a Monteverde, in via Belvedere, a seguito dell’esplosione di uno sportello ATM dell’ufficio postale. Su richiesta dei Carabinieri di Monteverde, è stata inviata sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia, unitamente agli artificieri e a una squadra investigativa dell’Arma di Avellino. L’area è stata messa in sicurezza.