L’Associazione culturale “Taurasium” apre le iscrizioni per la terza edizione de “La Corrida di Taurasi – Artisti per una notte”

Pronti a far brillare il proprio talento artistico sotto i riflettori: sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la terza edizione de “La Corrida di Taurasi – Artisti per una notte”.

L’Associazione Culturale “Taurasium” invita tutti a salire sul palco per diventare protagonisti di una serata indimenticabile, ricca di risate e puro divertimento.

Cantante provetto, ballerino scatenato, mago sorprendente, barzellettiere nato o semplicemente un “dilettante allo sbaraglio” con un’idea geniale: “La Corrida” è il momento per mettersi in gioco e per divertirsi.

La giuria sarà il pubblico stesso, pronto a premiare con applausi scroscianti o, con affettuosa ironia, con qualche fischio, tutte le esibizioni in gara.

Per maggiori informazioni e per le modalità di iscrizione si può contattare l’Associazione Culturale Taurasium tramite la pagina Facebook, oppure chiamando al numero 3920142995.

La manifestazione si svolgerà il 15 giugno 2025 alle ore 21:00 nella centrale via Municipio di Taurasi, in occasione dei festeggiamenti del santo patrono San Marciano.

Quindi l’attesa sta per finire e il pubblico si preparaad assistere sempre con più entusiasmo alla terza edizione de “La Corrida di Taurasi – Artisti per una notte”, lo spettacolo organizzato dall’Associazioneculturale “Taurasium”, con il patrocinio del Comune di Taurasi. A condurre la serata sarà l’inconfondibile Enzo Costanza, pronto a intrattenere il pubblico con la sua verve e simpatia. Ma le sorprese non finiscono qui, infatti la kermesse artistica si arricchirà della presenza di un ospite d’eccezione: il bravissimo Massimo Carlo Dattilo, pronto a incantare la platea con la sua arte. E per un tocco di esilarante follia, si esibirà anche il noto showman Gianfranco Villaricca, conosciuto come “il cinghiale di Uomini e Donne”.

Il vero cuore pulsante della serata, tuttavia, saràcome sempre rappresentato dai “dilettanti allo sbaraglio”, ossia i coraggiosi e scatenati “Artisti per una notte”, che avranno il palcoscenico a loro completa disposizione per mostrare il loro innatotalento.

“Siamo entusiasti di riproporre per il terzo anno un evento che ha riscosso un successo straordinario nelle edizioni precedenti – ha dichiarato Alberico Cardia, presidente dell’Associazione Culturale “Taurasium”-. La Corrida è un momento di leggerezza e divertimento puro, un’occasione per stare insieme e riscoprire il piacere di una risata. Invitiamo tutti, residenti e visitatori, a unirsi a noi per una serata che si preannuncia indimenticabile.”