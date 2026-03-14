NON E’ PIU’. Sirignano. Ricordo Sig.ra Rosetta Colucci in Acierno – Anniversario di morte

Sabato 14 marzo 2026

​Marzo è un mese di soglia: l’aria profuma di una primavera che bussa con timidezza e la terra si prepara a rifiorire. Eppure, in questo risveglio della natura, il vuoto della tua assenza si fa sentire più forte. Ma proprio in questo cammino quaresimale, la fede ci suggerisce che l’amore non svanisce, ma fiorisce in una luce più grande. Ti portiamo con noi, mamma, in ogni preghiera e in ogni passo verso la Pasqua.

​Nel giorno del suo anniversario della salita in cielo, che ricorre oggi 14 marzo, la famiglia desidera ricordare con immenso amore la Sig.ra Rosetta Colucci in Acierno (Aquila d’Oro del Commercio di Sirignano).

​Il suo impegno e la sua dedizione hanno ricevuto i massimi riconoscimenti istituzionali, tra cui la nota di onorificenza alla memoria trasmessa al Capo dello Stato, che ne suggella il valore umano e civile. Già Maestro del Commercio per oltre quarant’anni di attività, Rosetta viene ricordata dal Comune di Sirignano come “Mamma esemplare, donna intelligente e instancabile lavoratrice”.

​In sua memoria, la Santa Messa sarà celebrata Lunedì 16 marzo alle ore 18:00, presso la Chiesa di Santo Stefano Protomartire in Baiano, officiata dal Parroco Don Guglielmo Fiorelmo Cennamo.

​In comunione spirituale e nello stesso orario della celebrazione, si uniranno nella preghiera Sua Eccellenza Monsignor Michele Fusco, Vescovo di Sulmona-Valva, e i Frati Francescani di Sorrento nella persona di Fra Domenico Marcigliano OFM.

​La Famiglia Acierno si unisce in Preghiera.



​”In suo ricordo, la Santa Messa sarà celebrata Lunedì 16 marzo alle ore 18:00, presso la Chiesa di Santo Stefano Protomartire in Baiano , officiata dal Parroco Don Guglielmo Fiorelmo Cennamo. In comunione spirituale e nello stesso orario della celebrazione, si uniranno nella preghiera Sua Eccellenza Monsignor Michele Fusco, Vescovo di Sulmona-Valva, e i Frati Francescani di Sorrento nella persona di Fra Domenico Marcigliano OFM. La Famiglia Acierno si unisce in Preghiera.”