Sperone, oggi il matrimonio di Valeria Ostacolo e Giusy Ungaro

14/06/2026 binews.it ATTUALITA', EVIDENZA, SPERONE 0

Sperone, oggi il matrimonio di Valeria Ostacolo e Giusy Ungaro

SPERONE – Oggi, domenica 14 giugno, alle ore 11.00 in Piazza Luigi Lauro a Sperone, sarà celebrato con rito civile il matrimonio tra Valeria Ostacolo e Giusy Ungaro.

Per le due spose è un giorno speciale, da condividere con familiari, amici e tutte le persone care che prenderanno parte alla cerimonia.

A Valeria e Giusy giungono gli auguri più affettuosi da parte della famiglia Monteforte-Ostacolo, che le accompagna con gioia in questo importante momento della loro vita.

Ai novelli sposi i migliori auguri di felicità, amore e serenità per il futuro insieme.                                                                                                                                                                                          Sperone, oggi il matrimonio di Valeria Ostacolo e Giusy Ungaro