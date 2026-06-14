Sperone, oggi il matrimonio di Valeria Ostacolo e Giusy Ungaro

SPERONE – Oggi, domenica 14 giugno, alle ore 11.00 in Piazza Luigi Lauro a Sperone, sarà celebrato con rito civile il matrimonio tra Valeria Ostacolo e Giusy Ungaro.
Per le due spose è un giorno speciale, da condividere con familiari, amici e tutte le persone care che prenderanno parte alla cerimonia.
A Valeria e Giusy giungono gli auguri più affettuosi da parte della famiglia Monteforte-Ostacolo, che le accompagna con gioia in questo importante momento della loro vita.
Ai novelli sposi i migliori auguri di felicità, amore e serenità per il futuro insieme.