Mugnano del Cardinale, oggi la solenne processione di Sant’Antonio: ecco il percorso completo

MUGNANO DEL CARDINALE – È il giorno della festa di Sant’Antonio, una delle ricorrenze religiose più sentite dalla comunità mugnanese. Oggi pomeriggio, alle ore 17.00, prenderà il via la tradizionale e solenne processione che attraverserà le strade del paese, richiamando numerosi fedeli e devoti.

La celebrazione è stata organizzata dal Comitato Festa Sant’Antonio in collaborazione con il Santuario di Santa Filomena, sotto la guida del rettore don Giuseppe Autorino, che ha accompagnato il cammino spirituale della comunità in preparazione alla festa.

Per consentire ai cittadini di partecipare e organizzarsi al meglio, ecco il percorso completo della processione:

Via Casa Bianco, Via Turone, Via Nazionale, Via San Silvestro, Via Montessori, Via Luigi Sturzo (tappa Rione Scuole Medie), Via Fratellanza, Via Giovanni XXIII, Via Campo (tappa Rione Campo), Via Democrazia, Via del Parco, Via Nazionale a scendere (tappa American), Via Nazionale a salire, Via Garibaldi, Corso Europa, Via Stingone (tappa Rione Mastrangelo), Via Gramsci, Via Garibaldi e rientro al Santuario di Santa Filomena.

Durante il percorso sono previste le tradizionali soste nei rioni che accoglieranno il Santo con momenti di preghiera, devozione e partecipazione popolare, in una festa che rappresenta uno dei simboli più autentici della tradizione religiosa locale.

Al termine della processione sarà celebrata la Santa Messa conclusiva presso il Santuario di Santa Filomena, che chiuderà ufficialmente i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio.

Una giornata di fede, tradizione e comunità che continua a coinvolgere generazioni di mugnanesi nel segno della devozione verso il Santo.