Sirignano, 30enne arrestato per spaccio: fermato ad Avella con cocaina e hashish

Un 30enne originario di Sirignano è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

L’arresto è stato eseguito dai militari della Compagnia di Baiano, impegnati in un servizio di controllo del territorio.

Il controllo nella notte

I fatti si sono verificati nella notte ad Avella, dove una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha intimato l’alt al conducente di un’autovettura in transito durante un normale controllo.

L’atteggiamento dell’uomo ha però insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale e del veicolo.

Le dosi di cocaina e il denaro

Durante i controlli, il 30enne è stato trovato in possesso di circa quindici dosi di cocaina, una dose di hashish e 140 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Successivamente i Carabinieri hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione dell’uomo. All’interno di un armadio sono state rinvenute altre dosi della stessa sostanza stupefacente e un bilancino di precisione, strumento solitamente utilizzato per il confezionamento delle dosi destinate alla vendita.

Arresti domiciliari

Tutta la sostanza stupefacente, insieme al materiale rinvenuto, è stata sequestrata. D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 30enne è stato dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’Autorità giudiziaria.

L’operazione si inserisce nel quadro dei controlli costanti effettuati dai Carabinieri nel mandamento baianese per contrastare il traffico e lo spaccio di droga sul territorio.