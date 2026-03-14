100 DI QUESTI GIORNI. Avellino, festa per gli 8 anni di Alessandro Conte

AVELLINO – Una giornata speciale per la famiglia Conte che festeggia il compleanno del piccolo Alessandro Conte, primogenito del noto artista avellano Felice Conte.

Il piccolo Alessandro compie 8 anni e riceve gli auguri più affettuosi dai suoi genitori e dal fratellino. L’artista, che vive ad Avellino ormai da circa dieci anni, insieme alla moglie Barbara ha voluto dedicare un pensiero speciale al figlio in questo giorno importante.

Gli auguri più sinceri arrivano da papà Felice, mamma Barbara e dal fratellino Rocco, che festeggiano con gioia questo traguardo del piccolo Alessandro.

Un momento di grande felicità per la famiglia Conte, che celebra con affetto gli 8 anni di Alessandro, tra sorrisi, candeline e tanta allegria.