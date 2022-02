NOLA. Calciomercato, chiusura col botto: arriva Zito

L’ex Salernitana e Avellino: “Ricevute tante proposte ma ho scelto un progetto ambizioso”. Reduce dall’esperienza in C con la Paganese, vanta oltre 300 in B.

A poche ore dalla chiusura del mercato invernale il Nola 1925 piazza il colpo: alla corte nolana arriva Antonio Zito. Un curriculum che non ha bisogno di essere descritto: Sorrento, Siena, Juve Stabia, Crotone, Avellino, in totale oltre 300 presenze in B.

L’ACCORDO La società ha battuto sul fotofinish la concorrenza per il forte centrocampista ed ha siglato un accordo valido fino a giugno 2023. Un matrimonio votato al futuro ed alla costanza, un colpo che porta entusiasmo in un ambiente già caldo e con voglia di raggiungere importanti traguardi.

DICHIARAZIONI “Ho scelto Nola per l’entusiasmo e per la progettualità – ha dichiarato Antonio Zito – Avevo altre richieste, ma ho sposato convintamente il progetto del presidente Nappi e della società. Ho visto molto entusiasmo, sono qui per fare bene non solo in questi mesi ma anche in futuro”.

