NOLA. 2013 – 2025: di nuovo a parlarne insieme. Riccardo Iacona al Masullo-Theti per gli Incontri con l’ autore Femminicidi e violenze contro le donne, crescendo impressionante in Italia, con parametri in modalità – Afganistan.

​di Titti Falco

​“In un’epoca basata essenzialmente sull‘immaginee sull‘immediatezza del messaggio, la lettura guidatadel libro appare un‘importante occasione di riflessione, di meditazione e di crescita”. È questo il leit motiv che anima il progetto “Incontri con l’autore” che da circavent’anni l’Istituto Masullo–Theti porta avanti grazie all’ instancabile lavoro organizzativo della prof.ssa SusyBarone e al supporto del Dipartimento di Lettere.

​A pochi giorni dall’incontro con Gino Cecchettin, sabato 15 febbraio le ragazze e i ragazzi dell’Istituto superiore di via Mario De Sena hanno incontrato Riccardo Iacona, giornalista, autore e conduttore della trasmissione Presa diretta, su Rai–3, autore del libro “Se questi sono gli uomini”, analisi lucida e spietata della storia di alcuni casi terribili di femminicidi,avvenuti in Italia nel 2012.

​La strage delle donne, ma anche una tragedia nazionale e un bollettino di guerra che non accenna a fermarsi e che, a tredici anni di distanza dai fattiraccontati nel libro e dal primo incontro con Iacona, continua inesorabile a macinare numeriimpressionanti.

​L’incontro, fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica, la prof.ssa Elisa De Luca, in collaborazione con il circolo culturale “Passepartout”, è stato coordinato dalla prof.ssa Susy Barone e ha visto la partecipazione degli alunni delle classi Il B afm, II D inf, III D inf, III C inf, IV A sia e IV A tel, accompagnati dalle docenti Tiziana De Sapio, MariaTulino, Titti Falco, Elena Silvestrini, Susy Barone e Nicla Serpico.

​Quella raccontata da Iacona, percorrendo da Norda Sud la penisola, è una guerra che, prima di diventarecronaca, nasce nelle case e dentro le famiglie: i luoghi che dovrebbe essere i più sicuri al mondo e i cui protagonisti sono uomini che affermano di amare le loro compagne. E, invece, sono proprio loro, gli uomini, atrasformare le mura domestiche in prigioni in cuiingabbiare donne a cui non si perdona di essere liberedi scegliere il proprio destino. Uomini pronti a tutto pur di tarpare le ali delle loro mogli, fidanzate, compagne, fino all’omicidio più violento ed efferato che spesso avviene nel silenzio e nell’impotenza. In apertura, l’ascolto del brano “Nessuna conseguenza”, di Fiorella Mannoia e, a seguire, un momento diraccoglimento per le donne vittime di violenza, dinanzialle foto relative ai femminicidi del 2024.

​Tantissime le domande poste da ragazze e ragazzi,incentrate su vari focus: dalle motivazioni che hannoanimato la scrittura dell’autore, alle cause scatenantile violenze, fino al ruolo delle istituzioni, delle leggi, deisocial, dei centri antiviolenza e delle agenzie educative, in primis la famiglia.

​Quello di Iacona è un libro duro e potente, chescandaglia la natura umana e ci dice come siamo nelprofondo. Ma anche un’analisi lucida sulle motivazioni culturali alla base di questi fenomeni e che ci presentano l’ Italia, afferma Iacona, come un ”piccolo Afganistan”, ostile alle donne e in cui la violenzadomestica molto diffusa e che non viene riconosciuta è quella psicologica, oltre che quella fisica: la violenzadei ‘non esci’, dei ‘non vai a lavorare’, dei ‘decido io levacanze’, dei ‘sei una nullità’.

​È questa la violenza che non si sente -ha denunciato il giornalista- che non è punita, ma è quella che fa altrettanto male, così come la violenza dell’indifferenza”.

Nodo cruciale delle sue risposte alle domande degli alunni è che quella dei femminicidi è una questionepolitica e non privata. “ Non è un momento nero incui la luce della ragione si è spenta” come dicono gli assassini al processo. Questi sono solo alibi. La verità è che gli uomini col tempo hanno perso potere e non tollerano l’avanzamento sociale, economico e politico delle donne.

​Il ruolo della politica -ha continuato Iacona– èfondamentale nella scelta di leggi che non solo tutelinole donne, ma anche che le mettano in condizione dgiraggiungere una vera parità di genere. Quello chesoprattutto bisogna fare è ascoltare le donne che spessovengono colpevolizzate. Urgono più fondi ai centriantiviolenza ed “è fondamentale la prevenzione”.

​Significativa in tal senso anche la riflessione della prof.ssa Susy Barone che ha sottolineato la centralitàdel modello familiare: “non bisogna insegnare alledonne a difendersi dagli uomini, ma bisogna insegnareagli uomini a rispettare le donne”.