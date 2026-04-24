Napoli show al Maradona: 4-0 alla Cremonese, azzurri momentaneamente secondi

McTominay apre e domina, De Bruyne trova il primo gol su azione, Alisson Santos chiude i conti: prova di forza degli uomini di Conte

Il Napoli torna a correre e lo fa con autorità.

Al Maradona gli azzurri travolgono la Cremonese con un netto 4-0 e si riportano momentaneamente al secondo posto, in attesa degli altri risultati.

Partita indirizzata fin dalle prime battute. Dopo appena tre minuti è McTominay a sbloccare il match con un inserimento perfetto e un diagonale preciso. Un avvio che mette subito in discesa la gara.

Il Napoli gestisce, crea e domina il possesso, mentre la Cremonese fatica a trovare ritmo e spazi. Il raddoppio arriva nel finale di primo tempo: Hojlund sfonda e calcia, la deviazione di Terracciano beffa Audero e vale l’autorete.

Nel recupero arriva anche il tris: De Bruyne si inserisce con i tempi giusti e firma il suo primo gol su azione con la maglia azzurra, chiudendo di fatto i conti già prima dell’intervallo.

La ripresa si apre con il poker firmato Alisson Santos, protagonista di una cavalcata impressionante: cinquanta metri palla al piede e conclusione vincente, con la difesa grigiorossa completamente in affanno.

Il Napoli continua a spingere e sfiora il quinto gol in più occasioni, colpendo anche una traversa con Rrahmani. Nel finale McTominay ha la chance per arrotondare su rigore, ma Audero respinge.

Successo netto, senza discussioni. Il Napoli risponde sul campo e manda un segnale forte nella corsa Champions, tornando momentaneamente secondo, mentre la Cremonese resta in piena difficoltà.

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TABELLINO

NAPOLI-CREMONESE 4-0

Marcatori: 3’ McTominay, 44’ aut. Terracciano, 48’ pt De Bruyne, 52’ Alisson Santos

NAPOLI (3-4-2-1):

Milinkovic-Savic; Olivera (54’ Beukema), Rrahmani, Buongiorno;

Politano (54’ Mazzocchi), Lobotka (54’ Gilmour), McTominay, Gutierrez;

De Bruyne (75’ Elmas), Alisson Santos;

Hojlund (61’ Giovane).

Allenatore: Conte.

CREMONESE (3-4-2-1):

Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto (61’ Folino);

Floriani Mussolini (46’ Zerbin), Bondo (46’ Grassi), Maleh (78’ Barbieri), Pezzella;

Payero, Okereke (46’ Vandeputte);

Bonazzoli.

Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Doveri

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

Note: all’83’ Audero (C) para un rigore a McTominay (N).