Mugnano del Cardinale. Tanti auguri dí buon compleanno ad Antonia Mancaniello

MUGNANO DEL CARDINALE – Una giornata speciale per Antonia Mancaniello, che festeggia il suo compleanno circondata dall’affetto e dalla stima di chi le vuole bene.

A lei giungono i più sinceri auguri da parte del Consiglio Pastorale per la promozione della spiritualità Filomeniana e del rettore don Giuseppe Autorino, che hanno voluto dedicarle un pensiero carico di affetto e gratitudine.

“Che questo giorno sia illuminato dalla gioia e accompagnato dalla serenità, e che il cammino della vita sia sempre guidato dalla fede, dalla speranza e dall’amore.”

Agli auguri si unisce anche la redazione di Binews, che si associa con affetto nel porgere ad Antonia un caloroso buon compleanno e tanti giorni felici ancora da vivere.