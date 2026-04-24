Forino (Av): Giuseppe Apuzza l’ instancabile Bibliotecario irpino che riorganizzò gli archivi storici della Biblioteche di Montevergine , Napoli ed Avellino.

Tante volte nel dare qualche sbirciatina a qualche volume storico della nostra Irpinia , come ad esempio il Dizionario Biografico Irpino del prof. Francesco Barra in maniera sorprendente ci si imbatte in personalita’ che silenziosamente ne hanno tessuto la Storia , facendo leva sulla loro professionalità e lontano dai riflettori . Un esempio eclatante è rappresentato dal Forinese Apuzza Giuseppe nato a Petruro il 13 Dicembre 1926. Diplomatosi come geometra nel 1946 ed assunto nell’ immediato presso gli Uffici Tecnici della Provincia di Avellino, Apuzza si distinse ben presto per le sue alte qualità intellettuali tali da farlo assegnare temporaneamente presso la Biblioteca Nazionale di Montevergine dove nel ruolo di Capo Bibliotecario svolse un’ intensa e proficua attività di riorganizzazione documentale . Questa esperienza congiunta alla grossa esperienza fatta anche presso la Biblioteca Nazionale di Napoli al fianco della Professoressa Guerriera Guerrieri , gli valse la nomina a l’ ancora più importante incarico di Responsabile Bibliotecario presso la Biblioteca Provinciale di Avellino dove rimase fino al 1991. Negli oltre 25 anni di permanenza lavorativa presso la Biblioteca Provinciale, la sua attività fu straordinaria per quantità e qualità . A lui infatti si deve la schedatura di vasti e importanti fondi bibliografici dalla Capone , alla Trevisani , alla Pironti con la redazione accurata e precisa , con minuta limpida e calligrafia delle schede bibliografiche di migliaia di preziosi volumi, tra cui numerosi ed incunaboli e cinquecentine. Al lato professionale riusci ad unire sempre quello umano con doti di modestia e disponibilità per tutti verso gli studiosi e verso il pubblico, non mancando mai di prodigare generosamente indicazioni e consigli : ciò anche dopo il ritiro in pensione e fino alla morte avvenuta in Avellino il 15 marzo 1997. Daniele Biondi