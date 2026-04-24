Calcio Serie B, 36a giornata. L’Avellino schianta il Bari con i gol di Besaggio e Palumbo

Avellino-Bari 2-0

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Enrici, Izzo, Fontanarosa; Sounas (94′ Le Borgne), Palmiero, Besaggio (85′ Biasci); Palumbo; Patierno (70′ Favilli), Russo (85′ Tutino). A disp.: Daffara, Sassi, Sala, Missori, Armellino, Kumi, R. Insigne, D’Andrea, Pandolfi. All.: Ballardini

Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou (80′ Bellomo); Mane (46′ De Pieri), Braunoder, Maggiore (80’Artioli), Piscopo; Dorval, Rao (65′ Rao); Moncini (65′ Gytkjaer). A disp.: Pissardo, Marfella, Burgio, Dickmann, Pucino, Stabile, Pagano, Traore, Cavuoti. All.: Longo

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Assistenti: Ricci di Firenze ed Emmanuele di Pisa

Quarto uomo: Collu di Cagliari

Var: Fourneau di Roma 1

Avar: Rutelli di Enna

Note: ammoniti Patierno, Mane, Palmiero, Mantovani; recupero p.t. 1′; s.t. 4′.

Reti: 67′ Besaggio, 78′ Palumbo

di Lucio Ianniciello

Altra vittoria per i lupi che raggiungono quota 46 e guardano in alto a due partite dalla fine. Bari matato con le reti di Besaggio e Palumbo, entrambe nel secondo tempo.

Tra i centrali di difesa figura Enrici, c’è anche Fontanarosa. A centrocampo spazio a Besaggio, Palumbo fa il trequartista alle spalle della coppia Patierno-Russo. Il Bari con la solita difesa a 3, Dorval e Rao sostengono il riferimento offensivo Moncini. Un solo minuto e Fontanarosa tenta la conclusione da lontano, palla alta. Il primo giallo all’11’, sanzionato Patierno. Al 14′ buona la palla di Sounas, di testa tocca Russo, si avventa Besaggio che tira forte ma in modo impreciso da buona posizione. Insiste l’Avellino, Fontanarosa prima fa buona guardia su Dorval e poi lancia la ripartenza, ne beneficia Russo che con un tiro a giro non trova la porta. Le incursioni di Russo sono micidiali, il portiere mette una pezza su un suo cross basso. Il Bari interrompe il monologo irpino con un tentativo fuori misura di Braunoder. I biancoverdi continuano ad avere il pallino del gioco, gran palla di Palmiero in area barese, Besaggio vince dei rimpalli e conclude ma Cerofolini risponde presente e subito dopo si ripete su Palumbo. Finisce il primo tempo con un traversone smanacciato da Cerofolini e un tiro sballato di Palmiero.

Longo si gioca la carta De Pieri, esce Mane. I pugliesi sono subito pericolosi con uno strappo di Braunoder, fa scudo Besaggio. Al 57′ Cerofolini salva su una zuccata di Russo, in rovesciata Patierno manda sull’esterno della rete. L’Avellino preme ma non riesce a fare ancora breccia, lo scambio Besaggio-Russo si chiude con il tiro a lato di quest’ultimo. Al 67′ esplode il Partenio Lombardi, manovra avvolgente con assist di Sounas per Besaggio che insacca fa vero killer d’area. Ballardini intanto fa il cambio Patierno-Favilli. Piovono petardi dal settore ospiti. L’Avellino però è un treno e raddoppia al 78′, ci mette lo zampino Russo, cicca Favilli ma arriva di gran carriera Palumbo che buca Cerofolini. Spazio a Tutino e Biasci per Russo e Besaggio. Quattro i minuti di recupero. Finisce come meglio non potrebbe per i lupi. Canti e applausi