BAIANO. Laurea con 110 e lode per Gilda Liquidato: traguardo all’Università Suor Orsola Benincasa

Oggi, 24 aprile, presso Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Gilda Liquidato, originaria di Baiano, ha conseguito la laurea magistrale in Programmazione, Amministrazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali con la votazione di 110 e lode.

La neolaureata ha discusso una tesi in etica sociale dal titolo: “Disabilità e riforme: l’eliminazione delle barriere come obiettivo di una vera inclusione”.

A Gilda giungono le congratulazioni e i più sinceri auguri per un futuro radioso da parte della sua famiglia, del fidanzato Michele e del piccolo Giuseppe.