Baiano, raccolta differenziata regolare per il 25 aprile

BAIANO – In occasione della Festa della Liberazione, in programma sabato 25 aprile, il Comune di Baiano informa la cittadinanza che il servizio di raccolta differenziata sarà svolto regolarmente.

Non sono previste variazioni rispetto al calendario ordinario, consentendo così ai cittadini di conferire i rifiuti secondo le modalità abituali. Nello specifico, sarà possibile smaltire carta e cartone, oltre a pannolini e pannoloni.

L’amministrazione comunale invita tutti a rispettare le disposizioni previste, contribuendo al corretto funzionamento del servizio e al mantenimento del decoro urbano.

Un messaggio di collaborazione e senso civico rivolto a tutta la comunità, per garantire continuità anche durante le giornate festive.