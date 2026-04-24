Santo Stefano del Sole, trovato senza vita Michele Langastro: aveva 62 anni

SANTO STEFANO DEL SOLE – È stato trovato senza vita nella sua abitazione Michele Langastro, 62 anni, figura conosciuta nel panorama politico e amministrativo dell’Irpinia. A far scattare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati dopo ripetuti tentativi di contatto rimasti senza risposta.

Nella tarda mattinata, l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di accedere all’abitazione di via Turci. All’interno, però, l’uomo era già privo di vita. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Salza Irpina e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le prime verifiche fanno pensare a un malore improvviso, probabilmente un infarto. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà eventuali ulteriori accertamenti.

Langastro è stato per anni presidente della Comunità Montana Serinese Solofrana, ruolo che lo ha visto impegnato in un territorio complesso, tra le valli dell’Irno e del Sabato, segnato da difficoltà economiche e fenomeni di spopolamento. Un incarico che lo ha reso punto di riferimento per diverse realtà locali.

Numerosi i messaggi di cordoglio. Il sindaco di Santo Stefano del Sole, Gerardo Santoli, ha espresso profonda commozione, ricordandolo come una persona stimata e sempre disponibile verso la comunità. “Un amico e un riferimento autentico per il territorio”, ha dichiarato.

A questo si aggiunge anche il messaggio ufficiale dell’amministrazione comunale:

“Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale partecipano con profonda commozione al dolore della famiglia Langastro per la scomparsa del caro Michele. Già stimato protagonista della vita politica e civile del nostro territorio, ha servito con dedizione la comunità in qualità di Consigliere Comunale dal 1993 al 2017. Si ricorda con gratitudine il suo costante impegno profuso anche a livello sovracomunale come Presidente della Comunità Montana Serinese-Solofrana dal 1999 al 2009. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze e il senso di gratitudine dell’intera cittadinanza per l’instancabile lavoro svolto negli anni.”

La notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore non solo nel suo paese, ma anche nei comuni vicini, dove era conosciuto per il suo impegno e per il legame con il territorio.

Una tragedia che lascia sgomenta la comunità, colpita dalla perdita improvvisa di una figura che per anni ha rappresentato un punto di riferimento umano e istituzionale.