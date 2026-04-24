Montevergine, rinviata al 24 maggio la riapertura della strada di accesso al Santuario

Avellino — Slitta ancora la riapertura, seppur provvisoria, della strada che conduce al Santuario di Montevergine. Inizialmente fissata per il 5 maggio, la nuova data individuata è il 24 maggio.

La decisione è stata presa dalla Provincia di Avellino in accordo con la Protezione Civile della Campania, a seguito delle difficoltà riscontrate nei lavori di ripristino. A incidere sul cronoprogramma è stato soprattutto il maltempo delle ultime settimane, che ha rallentato gli interventi necessari per mettere in sicurezza l’area interessata dalla frana dello scorso 25 novembre.

I lavori, avviati per consentire almeno una riapertura temporanea del collegamento, proseguono ma richiedono ulteriori verifiche e operazioni di consolidamento. L’obiettivo resta quello di garantire condizioni minime di sicurezza per il transito, anche se limitato.

Il rinvio rappresenta un ulteriore disagio per fedeli, turisti e operatori locali, che attendono la riattivazione di un’arteria fondamentale per raggiungere uno dei luoghi di culto più importanti della Campania.

Le autorità assicurano che, meteo permettendo, si procederà senza ulteriori interruzioni, con aggiornamenti previsti nei prossimi giorni sull’avanzamento dei lavori.