I Borbone delle Due Sicilie a Monaco per la visita del Pontefice Leone XIV

MONACO – Presenza di rilievo internazionale nel Principato in occasione della visita di Sua Santità Papa Leone XIV. Tra le personalità presenti anche i Principi Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duchi di Castro, accompagnati dalle figlie Maria Carolina e Maria Chiara.

La famiglia reale ha preso parte agli appuntamenti legati alla visita del Pontefice, un evento che ha richiamato autorità civili, religiose e rappresentanti del mondo istituzionale da diversi Paesi. La partecipazione dei Borbone delle Due Sicilie conferma ancora una volta il loro legame con la tradizione cattolica e con gli eventi di carattere religioso di rilievo internazionale.

L’incontro con il Santo Padre si inserisce in un contesto di grande valore simbolico e spirituale, sottolineando il ruolo della diplomazia culturale e religiosa anche attraverso la presenza di figure storiche e rappresentative come la famiglia ducale.

Un momento significativo che unisce fede, storia e relazioni internazionali in uno scenario prestigioso come quello del Principato di Monaco.