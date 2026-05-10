Napoli, due persone accoltellate durante una rissa a Porta Capuana, l’aggressore si barrica in un bar per evitare il linciaggio. Intervengono decine di agenti che lo arrestano senza conseguenza.

E’ caos totale al centro di Napoli. Intorno alle ore 18 di oggi, domenica 10 maggio, una violenta rissa è esplosa nella zona di Porta Capuana, seminando il panico tra residenti e passanti. Secondo quanto riferito da un cittadino che ha inviato i video dell’accaduto al deputato Francesco Emilio Borrelli, diverse persone avrebbero iniziato a fronteggiarsi lanciandosi contro sedie, bottiglie di vetro e altri oggetti contundenti, fino a quando sarebbe spuntato un coltello.

Nel corso della rissa due persone sarebbero rimaste ferite con profondi tagli e trasportate d’urgenza in ospedale. Secondo quanto si apprende, l’aggressore sarebbe ora barricato all’interno di un bar, temendo il linciaggio, mentre sul posto sono intervenuti decine di agenti delle forze dell’ordine che dopo una lunga mediazione sono riusciti a portarlo via senza conseguenza.

“Caos totale a Porta Capuana, dove continuano a susseguirsi episodi gravissimi di violenza, ormai quotidiani. Risse, aggressioni, accoltellamenti e scontri stanno trasformando questa zona in un territorio fuori controllo”, dichiara Francesco Emilio Borrelli. “I residenti sono esasperati e chiedono sicurezza da troppo tempo. Serve agire con la massima fermezza. Occorrono presidi fissi e costanti delle forze dell’ordine per fermare questa escalation e restituire tranquillità ai cittadini onesti. Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire sicurezza e legalità in una zona troppo spesso abbandonata al degrado e alla violenza”.