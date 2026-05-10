La Scandone Avellino travolge Messina e vola ai quarti di finale playoff

AVELLA – Una Scandone Avellino dominante conquista gara 3 degli ottavi di finale playoff superando con autorità la Basket School Messina per 82-55 davanti al pubblico del Del Mauro e stacca così il pass per i quarti di finale, dove affronterà l’Esperia Cagliari.

I sardi arrivano alla sfida dopo aver eliminato la Dinamo Brindisi al termine di una serie combattuta, riuscendo a ribaltare il fattore campo per ben due volte. Gara 1 dei quarti è in programma mercoledì 13 maggio al Del Mauro.

Prestazione convincente per gli uomini di coach Ciro Dell’Imperio, che hanno costruito il successo soprattutto grazie a una difesa intensa ed efficace. I biancoverdi hanno indirizzato il match già nel primo tempo, imponendo ritmo, aggressività e qualità offensiva.

Ancora una volta grande protagonista della serata è stato Kmetic, autentico trascinatore della Scandone, autore di una prova straordinaria chiusa con 25 punti e numerose triple decisive che hanno spento ogni tentativo di rimonta degli ospiti.

La Scandone parte subito forte con Scanzi a guidare l’attacco irpino e una difesa capace di mettere immediatamente in difficoltà Messina, costretta al primo time out già nelle battute iniziali. Gli ospiti provano a reagire con Chakir e Warden, ma faticano a trovare continuità offensiva. L’ingresso di Kmetic cambia definitivamente l’inerzia del match e consente ai biancoverdi di chiudere il primo quarto avanti 17-7.

Nel secondo periodo Avellino continua a dominare grazie a una difesa soffocante che manda fuori ritmo la Basket School Messina. Ragusa e Stefanini controllano i tabelloni, mentre in attacco Kmetic e Duranti firmano il massimo vantaggio sul +20. Messina tenta una reazione con Warden e Busco, ma tre triple consecutive di Kmetic ristabiliscono immediatamente le distanze. Sulla sirena arriva anche la tripla di Cioppa che manda le squadre all’intervallo sul 43-20.

La ripresa si apre ancora nel segno della Scandone: Duranti e Cioppa colpiscono dall’arco, consolidando un vantaggio che arriva fino al +30. I biancoverdi giocano con fluidità offensiva e grande intensità difensiva, mentre Messina fatica a trovare soluzioni efficaci. Positiva anche l’intesa sull’asse Gay-Ragusa, decisivo su entrambi i lati del campo. Al 30’ il punteggio dice 64-39 per Avellino.

Nell’ultimo quarto la Scandone gestisce senza difficoltà il largo vantaggio accumulato. Kmetic continua a illuminare il Del Mauro con giocate di grande qualità, mentre Messina prova solo a contenere il passivo finale. Alla sirena è festa biancoverde: 82-55 e qualificazione ai quarti di finale conquistata con pieno merito.

Al termine della gara coach Dell’Imperio ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi:

“Era la partita che volevamo giocare dopo la brutta prova di gara 2, che non rispecchiava il nostro valore. Nei playoff serve mentalità e oggi i ragazzi sono stati straordinari, interpretando perfettamente il piano partita. Abbiamo messo in campo grande intensità difensiva e siamo soddisfatti del percorso fatto finora. Avremmo voluto chiudere la serie in due gare, ma quando c’è la possibilità di rimediare bisogna sfruttarla al massimo, proprio come abbiamo fatto stasera. Ora ci aspetta Cagliari, una squadra forte e di qualità: sarà una serie intensa e affascinante.”

Parziali

17-7 | 43-20 | 64-39 | 82-55

Tabellino

Scandone Avellino:

Scanzi 6, Cioppa 6, Ragusa 11, Kmetic 25, Duranti 10, Stefanini 2, Gay 6, Donda 8, Vitale 8.

Coach: Dell’Imperio

Basket School Messina:

Lo Iacono 5, Marinelli 16, Iannicelli 6, Chakir 15, Beltadze 2, Warden 5, Contaldo 2, Busco 2, Sakovic 2.

Coach: Sidoti