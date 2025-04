Napoli: destinatario di mandato di arresto europeo per rapina. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella giornata di giovedì, la Polizia di Stato, su richiesta delle Autorità Spagnole, ha rintracciato e tratto in arresto, in esecuzione di un mandato di arresto europeo per i reati rapina, falsificazione di documenti e lesioni personali, un soggetto di 39 anni.

In particolare, il 9 maggio 2022 a Marbella, il predetto si era reso responsabile di una rapina di un orologio di valore ai danni di un turista. Nel corso della medesima giornata, inoltre, era stato trovato in possesso, in occasione di un controllo eseguito dalla Polizia Locale, di documenti contraffatti. In quell’occasione il prevenuto aveva aggredito i due operatori intervenuti cagionando loro lesioni personali.

Il soggetto è stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli presso la propria abitazione.

Il provvedimento è stato emesso a conclusione di un’articolata attività di indagine svolta da personale delle autorità di polizia spagnole ed in particolare della Comisaria de Malaga, in collaborazione con l’Unità di contatto del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato presso l’Udyco di Malaga e Madrid e la Squadra Mobile della Questura di Napoli.