Afragola: innesca diversi incendi. La Polizia di Stato trae in arresto un 35enne.

Nel pomeriggio di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne algerino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per combustione illecita di rifiuti, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento seguito da incendio.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso Contrada Ferrarese per la segnalazione di un incendio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno sorpreso un uomo che, alla loro vista, con fare minaccioso e con un ramo in mano, ha iniziato ad inveire contro gli operanti per poi darsi alla fuga. Raggiunto nuovamente dagli agenti, il prevenuto è stato sorpreso mentre era intento ad incendiare dei rifiuti e, con non poche difficoltà, l’hanno bloccato trovandolo in possesso di due accendini.

I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, hanno spento l’incendio che aveva coinvolto anche una struttura sportiva così come gli altri focolai che erano stati appiccati.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.