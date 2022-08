MUGNANO. L’11 settembre torna la Juta a Montevergine

L’11 settembre ritorna la “Juta a Montevergine”, il tradizionale pellegrinaggio lungo i sentieri del parco regionale del Partenio, verso il santuario di Montevergine tra antiche tradizioni e solidarietà.

La Juta a Montevergine è la salita sul Monte Partenio, dove c’è il grande Santuario di Montevergine, grande luogo di devozione verso la Madonna, Mamma Schiavona che tutto perdona. Famosa anche la Juta dei Femminielli a Montevergine che però si svolge all’inizio di febbraio ed è la tradizionale processione della Candelora.

Partenza ore 8:30 Caffè aragonese, a Mugnano del Cardinale (AV);

spostamento in auto, tutti insieme, in località Campo di Spina.

Benvenuto e spiegazione del percorso;

visita al cervo in legno dello scultore Fiorentino Sedicente Morandi;

ore 9:30 inizio del trekking;

soste paesaggistiche;

ore 16:00 rientro.

Proseguiremo a piedi verso il santuario.

Dopo circa 2 km il bosco si apre improvvisamente su Campo Maggiore, un altopiano spettacolare in cui è presente un piccolo laghetto solitamente in secca nei mesi più caldi. Da qui si può proseguire verso un altro sentiero, uno dei tanti presenti in zona, che porta verso un punto panoramico dal quale è possibile osservare tutta la piana irpina, nonché le antenne e l’osservatorio meteorologico presenti nel punto più alto. Da qui si arriverà dritti al santuario passando per il tunnel .

Visita guidata al santuario di Montevergine.

Visita guidata al museo abbaziale. (L. Carullo)