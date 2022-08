ROCCARAINOLA. Movimento Italiano Disabili: “L’inciviltà umana, ai danni ancora una volta delle persone con disabilità, questa volta Roccarainola”

Vorremmo riportare con questa breve nota ancora una volta all’attenzione della stampa, un episodio increscioso e sicuramente non l’ultimo ovviamente, che sicuramente ci porta ancora a registrare e dover ancora una volta evidenziare la grandezza dell’ inciviltà umana che ancora regna sui territori, episodio questo accaduto in queste ore nel Comune di Roccarainola ai danni per l’ennesima volta di persone con disabilità o, ancor meglio in questo specifico caso, di persone affette dai disturbi dello spettro autistico che si sono ritrovati con la panchina pubblica posta su una piazzetta pubblica del paese e di colore blu, non a caso proprio il blu il colore dell’autismo, la quale panchina inaugurata nella Giornata del 2 Aprile dedicata alla consapevolezza dell’Autismo, che ha visto per l’occasione noi del M.I.D. Movimento Italiano Disabili presenti col nostro Coordinatore Regione Campania Giovanni Esposito, sulla quale stamattina è stata danneggiata su di essa ovviamente senza una dovuta o comprovata giustificazione o tantomeno motivazione, la targa incisa dell’Associazione promuovente il progetto dell’istituzione “Autismo in Movimento Campania”, a cui esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza per il vile gesto ricevuto.

Il Movimento Italiano Disabili, nella rappresentanza del Coordinamento Campania e nella persona del Coordinatore Regione Campania Giovanni Esposito, condanna fortemente e a muso duro questi tipi di gesti o azioni sicuramente imperdonabili e intollerabili, dal sapore piuttosto squallido e imperdonabile, auspicando che presto anche su queste situazioni di disagio e di assenza di una giusta cultura del senso civico si trovino o adottino, ovviamente e ove possibile quantomeno ove necessario delle misure o provvedimenti da parte di chi di competenza e di chi è delegato a farlo, atti a prevenire questi fenomeni del tutto balordi.

Pertanto invitiamo l’Amministrazione Comunale di Roccarainola a non far passare quantomeno inosservato il caso e ove vi sono le condizioni a risalire o ricercare ancor meglio i presunti attori e responsabili del gesto in questione.

(Comunicato Stampa MID)