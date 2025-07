Mugnano de Cardinale: Ecco il Cerimoniale per la festa patronale del 2 luglio

Domani a Mugnano ci sarà la festa patronale in onore di Maria Santissima delle Grazie. Come ogni anno il 2 luglio sarà intronizzata la Statua della Vergine Maria. In occasione dell’evento atteso da tutti i fedeli, si rispetterà un cerimoniale ufficiale.

Nello specifico: la banda di musica, lo stendardo della Madonna con una delegazione del Comitato Festa, precederanno il Rettore che si recherà alla Casa Comunale. Sull’uscio del Palazzo di Città ci sarà il Sindaco ad accogliere il Rettore, costui benedirà la casa comunale e i presenti. Tutti gli astanti, comprese le forze dell’ordine, rispettando un ordine preciso e reso già noto, si recheranno al Santuario ove il sindaco renderà omaggio alla Madonna portando dei fiori.

A seguire inizieranno le manovre per la discesa della sacra Effige, e sarà celebrata la Santa Messa.

In allegato il testo completo. (L.C.)

Il giorno 2 luglio alle ore 9.30 si apre la giornata della FESTA PATRONALE in Mugnano del Cardinale: il rettore del santuario preceduto dalla banda musicale e dallo stendardo della Madonna delle Grazie con una rappresentanza del comitato, e insieme al clero presente procederà verso la casa comunale in piviale bianco. Ad attenderlo sulla porta del casa Comunale ci sarà il sindaco che all’arrivo del rettore si scambieranno gli auguri per la solenne festività, poi il rettore sarà invitato ad entrare nel municipio per la benedizione della struttura e di tutti i presenti.

Al termine della benedizione annuale si procederà in corteo verso il santuario di santa Filomena con questo ordine: banda di musica, stendardo della madonna, alcuni rappresentanti del comitato festa, il rettore preceduto dai chierici. Poi a seguire la bandiera nazionale e il gonfalone municipale, che viene sostenuto da un Vigile Urbano con funzioni di Gonfaloniere e affiancato dagli altri Vigili Urbani in alta uniforme, disposti al lato, poi il Sindaco, a cui compete il posto centrale. Alla Sinistra del Sindaco seguono: Il Vice Sindaco, Alla destra del Sindaco seguono: Il Comandante dei VV.UU; poi a seguire i rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Nelle file successive seguono: I Consiglieri e gli Assessori Comunali.

Per gli Amministratori comunali partecipanti alla cerimonia è richiesto un adeguato abbigliamento.

Il sindaco porterà ai piedi della Vergine Maria un omaggio floreale.

Alla fine di questo cerimoniale inizieranno tutte le manovre per la discesa della madonna, poi ci sarà la santa messa al termine della quale il sindaco pronuncerà gli auguri alla comunità di Mugnano del Cardinale.