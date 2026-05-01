Gragnano in Festa: Fede e Tradizione per San Sebastiano. ​Per il terzo anno consecutivo, la “Città della Pasta” celebra il suo Patrono nel mese di maggio tra motori, musica e l’attesa processione storica.

​GRAGNANO – La comunità di Gragnano si prepara a vivere una settimana intensa di devozione e gioia. Per il terzo anno consecutivo, i festeggiamenti religiosi e civili in onore di San Sebastiano Martire si terranno nel mese di maggio, rinnovando un legame indissolubile tra il Santo e il suo popolo. Un evento che profuma di storia: la processione di quest’anno, infatti, riprende una tradizione di ben oltre 60 anni fa.

​Il Programma Religioso: Tra Solennità e Devozione

​Il cammino spirituale inizierà giovedì 30 aprile alle ore 19:00 con la Santa Messa e la solenne intronizzazione del simulacro del Santo. Il triduo di preparazione condurrà la comunità verso i momenti centrali della festa:

​Sabato 2 maggio (ore 19:00): La celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’Arcivescovo Mons. Franco Alfano, durante la quale verrà conferito il Sacramento della Cresima.

​Domenica 3 maggio: Il culmine della fede con la Processione del Fercolo (ore 18:00). Il Santo sarà portato a spalla dai fedeli attraverso le vie storiche (via Roma, via Pasquale Nastro, Piazza Aubry), segnando un momento di altissima commozione popolare.

​Motori e Solidarietà: Un Evento per Tutti

​Non solo liturgia, ma anche momenti di aggregazione che coinvolgono appassionati da tutta la regione:

​Sabato 2 maggio (ore 17:00): Il rombo delle moto invaderà le strade con il gruppo “Lady Bikers e Zavorrine”, che concluderà il giro in Piazza Aubry per la benedizione di caschi e moto.

​Domenica 3 maggio (ore 10:00): Spazio al fascino intramontabile delle Fiat 500, con il raduno cittadino e la successiva benedizione delle auto. Alle ore 12:00, l’atteso rito dell’inalberamento del Labaro.

​Gusto, Memoria e Cultura

​La settimana proseguirà con appuntamenti che celebrano l’eccellenza e il valore civile di Gragnano:

​Lunedì 4 maggio: Dopo la messa, Piazza Aubry ospiterà la tradizionale “Maccheronata” a cura dell’Associazione San Sebastiano al Corpus Domini, accompagnata da intrattenimento musicale.

​Martedì 5 maggio: Una giornata dedicata al ricordo. Alle 18:30 sarà deposta una corona d’alloro al Monumento ai Caduti in memoria del Capitano dei Carabinieri Loris Musy. Seguirà il concerto della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania.

​Giovedì 7 maggio: La chiusura dei festeggiamenti con la riposizione del Santo nella sua cappella e una serata di teatro curata dal “Centro Anni d’Argento”.

​Un ritorno alle origini: “La processione di quest’anno ha un valore storico immenso,” spiegano gli organizzatori, “perché ricalca esattamente quella che si svolgeva 60 anni fa, riportando nel cuore di maggio il calore di una tradizione mai dimenticata.”

​Gragnano è pronta a vestirsi a festa: una settimana per riscoprirsi comunità sotto lo sguardo del suo Patrono.